Paola De Micheli: «Non mi candido a sindaca, tifo per un Tarasconi bis»
La deputata Pd chiarisce: nessuna corsa a Palazzo Mercanti e pieno sostegno alla sindaca uscente
Simona Segalini
|1 ora fa
La sindaca Katia Tarasconi e la parlamentare (e consigliera comunale) Paola De Micheli
«Io candidata? Piacenza una sindaca ce l’ha già: si chiama Katia Tarasconi. Sono una fan di un Tarasconi bis, per il bene dei piacentini». Così la deputata Paola De Micheli respinge qualsiasi ipotesi di una sua corsa alle prossime amministrative. Lo fa in un'ampia intervista a Libertà nella quale racconta la sua vita divisa tra Roma e Piacenza, dove torna tre fine settimana al mese per continuare a sedere in consiglio comunale.
Si sofferma anche sul tema della maternità parlando apertamente della propria esperienza personale, diventata impegno politico: nelle ultime ore del 2025 ha presentato alla Camera un ordine del giorno, approvato anche dalla maggioranza, per destinare risorse alla legge 40 sulla fecondazione assistita. L’obiettivo è finanziare campagne informative sulla fertilità, troppo spesso sottovalutata, soprattutto dalle donne.
Accanto a questo, rivendica il lavoro svolto per Piacenza e il territorio: dai fondi Pnrr all’ex Manifattura tabacchi, dal centro paralimpico di Villanova alla statale 45, fino alla nuova facoltà di Medicina. Un impegno che prosegue anche nello studio: sta per concludere un dottorato alla Sapienza sul trasporto merci ferroviario, tema centrale per una città capitale della logistica.
