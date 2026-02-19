Passa a Piacenza il Crocifisso del detenuto. Domani entrerà nel carcere

È approdato alcuni giorni fa al Collegio Alberoni il Crocifisso del detenuto, opera realizzata da un detenuto del carcere di Tolmezzo e benedetta da Papa Leone XIV in San Pietro, che nel suo viaggio itinerante venerdì sarà portata nel Carcere di Piacenza.

Alto due metri, il crocifisso ed è stato realizzato con materiali poveri: centottantasei giornali per la croce, 28 cartoncini «finali» della carta assorbente per lo scheletro, 8 cartoncini dei rotoli di carta igienica per i chiodi; un mocio per capelli, barba e ciglia; un lenzuolo per rivestire e dare forma al corpo.

Come afferma padre Claudio Santangelo, missionario vincenziano e cappellano nel carcere di Tolmezzo, «chi vive dietro le sbarre è spesso percepito come uno «scarto» della società. Ma Dio non scarta nessuno: la sua misericordia trasforma ciò che è rifiutato in qualcosa di nuovo, di bello, di prezioso, capace di parlare al cuore di tutti».

È stato lo stesso autore dell’opera, intervistato dal settimanale diocesano di Udine a spiegarne la genesi: «La croce l’ho dipinta con zucchero, caffè e farina. Per il corpo di Gesù ho riscaldato acqua e orzo in polvere, dipingendo tutto con un pennello da barba che ti offre l’istituto penitenziario al momento che entri. Ho usato ciò che agli occhi di tutti non vale niente. Perché spesso anche noi ci sentiamo così: senza valore. Ma nelle mani di Dio anche la carta stracciata può diventare qualcosa di vivo. Questo crocifisso è la mia preghiera affinché nessuno sia giudicato per sempre dal proprio errore».

Dal Collegio Alberoni al carcere di Piacenza

Venerdì 20 febbraio il Crocifisso del detenuto lascerà il Collegio Alberoni ed entrerà alla Casa circondariale di Piacenza, per un incontro con i detenuti al quale parteciperà mons. Adriano Cevolotto, Vescovo di Piacenza, don Adamo Affri, cappellano del carcere di Piacenza, padre Claudio Santangelo, cappellano del carcere di Tolmezzo, che ha seguito la realizzazione dell’opera.

Il Crocifisso del detenuto, in San Pietro, benedetto da papa Leone XIV

Il Crocifisso del detenuto ha avuto il privilegio di essere portato nella basilica di San Pietro in Vaticano in occasione del Giubileo dei detenuti, il 14 dicembre dello scorso anno; è stato presentato a papa Leone XIV che lo ha benedetto. In San Pietro è stato proprio padre Claudio Santangelo il portavoce dell’autore dell’opera e, a suo nome, ha incontrato papa Leone.

La Croce del detenuto ha poi continuato il suo viaggio per l’Italia ed è approdata ora a Piacenza.