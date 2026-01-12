Per Tarasconi raccolta rifiuti e sicurezza sono in cima all'agenda 2026. «Giro di vite per gli incivili»

Si apre il 2026, ultimo anno “pieno” prima delle elezioni comunali 2027, e la sindaca Katia Tarasconi mette in cima all’agenda sicurezza e raccolta rifiuti. Sul fronte rifiuti annuncia un vero giro di vite per contrastare comportamenti incivili e controllare l’abbandono dei sacchetti e il rispetto della differenziata. Sottolinea: «Con Iren aumenteremo gli agenti accertatori». Per la polizia locale sono previsti quattro agenti in più, per rafforzare la presenza sul territorio e arginare fenomeni di inciviltà, soprattutto tra i giovani.

Tarasconi osserva che la sicurezza è un tema complesso, legato anche a una crisi culturale, e che l’azione del Comune non può sostituirsi al senso civico dei cittadini. Accanto a questi dossier, l’amministrazione seguirà cantieri strategici come piazza Cittadella, il nuovo Polisportivo e l’“appaltone”.