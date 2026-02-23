Liberta - Site logo
Persona investita a Codogno, traffico ferroviario in tilt in mattinata

Redazione Online
|3 ore fa
Persona investita a Codogno, traffico ferroviario in tilt in mattinata
1 MIN DI LETTURA
Traffico ferroviario in tilt, nella mattina di lunedì 23 febbraio, lungo la linea Piacenza-Milano, a causa dell'investimento di una persona a Codogno. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un 44enne.
«I treni da e per Modena, Reggio Emilia, Parma , Piacenza, Milano potranno subire ritardi fino a 120 minuti, cancellazioni o variazioni - è il messaggio sui tabelloni in stazione a Piacenza -, per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Codogno».
Vari treni sono stati cancellati. Anche in stazione a Piacenza si sono formati assembramenti di pendolari.
Poco prima di mezzogiorno la circolazione sulla linea ha ripreso gradualmente a scorrere.
