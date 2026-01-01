Petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti: ignorate le ordinanze comunali
Durante la notte sia in città sia in provincia cielo illuminato dai fuochi d'artificio e botti a volontà
Filippo Lezoli
|1 ora fa
Petardi nella notte di San Silvestro nella zona di via Scalabrini
Si è cominciato con qualche ora di anticipo, si è toccato l'apice allo scavallare dell'anno e si è proseguito nelle prime ore del 2026. In altre parole: botti, fuochi d'artificio a illuminare il cielo, lanterne volanti da seguire con gli occhi. Tutto il campionario di quanto era vietato ha fatto insomma mostra di sé sia in città sia in provincia.
Non è soltanto una tradizione piacentina, se così si può ormai chiamare. Come nelle altre città italiane, anche a Piacenza l'ordinanza comunale che vieta botti e fuochi artificiali nella notte di San Silvestro, per evitare incidenti e quindi per ragioni di sicurezza, è stata semplicemente ignorata. I petardi e i fuochi d'artificio, almeno per l'ordinanza del Comune di Piacenza, ma anche in altri paesi del territorio, saranno vietati fino al 7 gennaio.