Petardi, fuochi d'artificio, lanterne volanti: ignorate le ordinanze comunali

Si è cominciato con qualche ora di anticipo, si è toccato l'apice allo scavallare dell'anno e si è proseguito nelle prime ore del 2026. In altre parole: botti, fuochi d'artificio a illuminare il cielo, lanterne volanti da seguire con gli occhi. Tutto il campionario di quanto era vietato ha fatto insomma mostra di sé sia in città sia in provincia.

Così il cielo di Castelsangiovanni ieri notte

Non è soltanto una tradizione piacentina, se così si può ormai chiamare. Come nelle altre città italiane, anche a Piacenza l'ordinanza comunale che vieta botti e fuochi artificiali nella notte di San Silvestro, per evitare incidenti e quindi per ragioni di sicurezza, è stata semplicemente ignorata. I petardi e i fuochi d'artificio, almeno per l'ordinanza del Comune di Piacenza, ma anche in altri paesi del territorio, saranno vietati fino al 7 gennaio.