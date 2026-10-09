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Piacenza

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Piacenza, 40 motociclisti per la storica motogirata del Baracchino: in sella anche due 76enni

Dalla statua di Sant’Antonino alle strade della Val Nure, tra asfalto e sterrati. Il locale ha chiuso da dieci anni, ma la tradizione continua grazie alla passione degli ex frequentatori.

Ermanno Mariani
|58 minuti fa
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1 MIN DI LETTURA
Quarant'anni di differenza tra i partecipanti, una quarantina di moto e una passione che non conosce età. Si è rinnovata la tradizionale motogirata del Baracchino, appuntamento che da oltre dieci anni riunisce i centauri piacentini e gli ex frequentatori dello storico locale ai piedi della statua di Sant'Antonino, chiuso ormai da un decennio.
Partenza alle 9 da Piacenza, poi ritrovo alla stazione Cherol Petrol di Gossolengo e divisione in due gruppi: uno su strada, l'altro lungo percorsi fuoristrada di diversa difficoltà. Destinazione Costa di Groppoducale, con sosta all'agriturismo Il Castagno, attraversando anche il territorio di Bettola.
Tra i protagonisti Mauro Sarzi e Luciano Pastorin, entrambi 76enni, e il più giovane del gruppo, Alchez, 45 anni.
A organizzare l'uscita sono stati Maurizio Nicolini, detto Grillo, e Luigi Barbieri, custodi di una tradizione che resiste alla chiusura del locale. Una giornata tra curve, polvere e amicizia, conclusa con il rientro pomeridiano a Piacenza.
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