Piacenza, 40 motociclisti per la storica motogirata del Baracchino: in sella anche due 76enni

Quarant'anni di differenza tra i partecipanti, una quarantina di moto e una passione che non conosce età. Si è rinnovata la tradizionale motogirata del Baracchino, appuntamento che da oltre dieci anni riunisce i centauri piacentini e gli ex frequentatori dello storico locale ai piedi della statua di Sant'Antonino, chiuso ormai da un decennio.

Partenza alle 9 da Piacenza, poi ritrovo alla stazione Cherol Petrol di Gossolengo e divisione in due gruppi: uno su strada, l'altro lungo percorsi fuoristrada di diversa difficoltà. Destinazione Costa di Groppoducale, con sosta all'agriturismo Il Castagno, attraversando anche il territorio di Bettola.

Tra i protagonisti Mauro Sarzi e Luciano Pastorin, entrambi 76enni, e il più giovane del gruppo, Alchez, 45 anni.

A organizzare l'uscita sono stati Maurizio Nicolini, detto Grillo, e Luigi Barbieri, custodi di una tradizione che resiste alla chiusura del locale. Una giornata tra curve, polvere e amicizia, conclusa con il rientro pomeridiano a Piacenza.