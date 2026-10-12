Piacenza, a 17 anni tra droga e disturbi psichici. La madre: «Aiutateci a salvare nostra figlia»

«Mia figlia ha 17 anni, sparisce anche per dieci giorni e non sappiamo dove sia né con chi». È il racconto di una madre piacentina che chiede l'anonimato per proteggere la ragazza, alla quale è stato diagnosticato un disturbo borderline di personalità, cui si è aggiunta una dipendenza da sostanze stupefacenti.

«Quest'estate è stata un incubo», racconta. La figlia ha frequentato il Serdp, il servizio per le dipendenze, ma ha poi interrotto il percorso. Da due anni la famiglia è seguita da specialisti e servizi territoriali, senza però riuscire a stabilizzare la situazione.

«Temiamo che tocchi il fondo»

La madre racconta di notti trascorse a cercare la figlia, telefonate senza risposta e ripetute richieste d'aiuto a forze dell'ordine e servizi sociali. Segnala in particolare le zone del Cheope, in via IV Novembre, e della Lupa, dove teme che la ragazza trovi la droga.

«Ci dicono che, se non vuole andare in comunità, non possiamo obbligarla». La preoccupazione cresce con l'avvicinarsi dei 18 anni: «Temiamo di non poter più intervenire. Vorremmo soltanto aiutarla».