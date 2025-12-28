Piacenza ha chiuso il Giubileo della Speranza, Santa Maria di Campagna gremita
Una trentina di parroci hanno celebrato la messa con il vescovo Cevolotto e il vescovo emerito Ambrosio
Federico Frighi
|3 ore fa
Basilica di Santa Maria di Campagna gremita questo pomeriggio a Piacenza per la chiusura diocesana del Giubileo della Speranza. Alla celebrazione hanno preso parte il vescovo Adriano Cevolotto, il vescovo emerito Gianni Ambrosio, il provinciale della Provincia Francescana del Nord Italia e una trentina di parroci della città e della provincia comprese Fiorenzuola e Castel San Giovanni.