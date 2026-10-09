Piacenza, il torneo benefico “Calcio d’angelo” raccoglie 4.260 euro per la lotta alla sclerosi multipla
Otto squadre delle istituzioni piacentine in campo alla Guardia di Finanza. L’Anpas vince la finale contro la Polizia di Stato. Fondi devoluti all’Aism
Gabriele Faravelli
|3 ore fa
Un gol per la solidarietà, anzi 4.260 euro raccolti a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) di Piacenza. È il risultato della seconda edizione di “Calcio d’angelo”, il torneo benefico di calcetto promosso dal Coni provinciale e dalla Guardia di Finanza, che si è svolto nella sede del Comando provinciale delle Fiamme Gialle.
All’iniziativa, alla presenza del prefetto Patrizia Palmisani e delle principali autorità cittadine, hanno partecipato otto squadre miste, composte da uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni piacentine.
In campo Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Comune e Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Croce Rossa e Anpas. Le partite, della durata di 15 minuti, si sono disputate con una prima fase a gironi, seguita dalle semifinali e dalla finale.
Ad aggiudicarsi il torneo è stata la rappresentativa dell’Anpas, che nell’ultimo incontro ha avuto la meglio sulla squadra della Polizia di Stato.
Ma il risultato più importante è arrivato dalla raccolta fondi: 4.260 euro interamente devoluti alla sezione piacentina dell’Aism, associazione impegnata nel sostegno alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.
L’appuntamento ha così rinnovato il successo della prima edizione, organizzata nel settembre 2025, quando i fondi raccolti erano stati destinati alla Confraternita di Misericordia. Una giornata che ha unito sport, istituzioni e solidarietà, confermando l’impegno del Coni e della Guardia di Finanza a favore della comunità locale.
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