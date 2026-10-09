Piacenza, il torneo benefico “Calcio d’angelo” raccoglie 4.260 euro per la lotta alla sclerosi multipla

Un gol per la solidarietà, anzi 4.260 euro raccolti a favore dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) di Piacenza. È il risultato della seconda edizione di “Calcio d’angelo”, il torneo benefico di calcetto promosso dal Coni provinciale e dalla Guardia di Finanza, che si è svolto nella sede del Comando provinciale delle Fiamme Gialle.

All’iniziativa, alla presenza del prefetto Patrizia Palmisani e delle principali autorità cittadine, hanno partecipato otto squadre miste, composte da uomini e donne in rappresentanza delle istituzioni piacentine.

In campo Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia di Stato, Comune e Provincia di Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano, Croce Rossa e Anpas. Le partite, della durata di 15 minuti, si sono disputate con una prima fase a gironi, seguita dalle semifinali e dalla finale.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la rappresentativa dell’Anpas, che nell’ultimo incontro ha avuto la meglio sulla squadra della Polizia di Stato.

Ma il risultato più importante è arrivato dalla raccolta fondi: 4.260 euro interamente devoluti alla sezione piacentina dell’Aism, associazione impegnata nel sostegno alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate.

L’appuntamento ha così rinnovato il successo della prima edizione, organizzata nel settembre 2025, quando i fondi raccolti erano stati destinati alla Confraternita di Misericordia. Una giornata che ha unito sport, istituzioni e solidarietà, confermando l’impegno del Coni e della Guardia di Finanza a favore della comunità locale.