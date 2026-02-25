Piacenza nel mondo, il trentesimo raduno sarà a Veleia in agosto

L’associazione Piacenza nel Mondo ha rinnovato il consiglio direttivo che rimarrà in carica per i prossimi tre anni, fino al 2028. All’unanimità è stata riconfermata alla guida dell’associazione la presidente Patrizia Bernelich e con lei Donatella Bongiorni (vicepresidente), Valeria Tabacchi (tesoriere), Paolo Carini (segretario), Maurizio Sesenna collaboratore. Nell’assemblea è stato deciso che il 30esimo incontro provinciale delle Comunità Piacentine all’Estero si terrà a Veleia Romana il 9 agosto prossimo. «Cambiamo vallata - riferisce Patrizia Bernelich - anche per far conoscere a chi parteciperà una bellezza archeologica del nostro territorio piacentino».

Intanto si sta preparando il viaggio a Nogent sur Marne, nella provincia parigina, per la celebrazione del 43esimo anniversario del gemellaggio con i Comuni dell’Alta Valnure (Bettola, Farini e Ferriere) in programma dal 13 al 15 marzo prossimi.