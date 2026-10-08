Piacenza, oltre 600 studenti alla scoperta di 25 professioni sanitarie: laboratori e simulazioni al Collegio Morigi
Tre giorni di orientamento organizzati dall’Ausl: dalle emergenze di pronto soccorso all’influenza aviaria, dalla preparazione di farmaci alla sicurezza alimentare. Oggi i primi 200 ragazzi.
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Oltre 600 studenti delle scuole piacentine alla scoperta di 25 professioni sanitarie, tra incontri con gli operatori, laboratori e simulazioni pratiche. È l'Open Day delle professioni sanitarie 2026, organizzato dall'Ausl di Piacenza al Collegio Morigi.
Per tre giorni i ragazzi potranno visitare gli stand informativi e partecipare ad attività pensate per conoscere da vicino il mondo della sanità e orientarsi nella scelta del proprio futuro professionale.
Oggi la giornata inaugurale, con i primi 200 studenti accolti dal direttore assistenziale dell'Ausl Andrea Contini, dall'assessora comunale Nicoletta Corvi e dai rappresentanti degli ordini professionali.
Ricco il programma delle esperienze proposte: dalla simulazione di un focolaio di influenza aviaria alla gestione di un'emergenza di pronto soccorso, con prove delle principali tecniche di immobilizzazione.
Spazio anche a laboratori per preparare sciroppi, gel e soluzioni, attività di ascolto e scrittura riflessiva, esercitazioni di osservazione e ragionamento, sicurezza alimentare e riflessioni sui rischi legati all'alcol e ad altre sostanze.
Tra gli argomenti affrontati figurano inoltre i rapporti tra ambiente, clima, alimentazione e salute e un incontro con i professionisti di Ematologia.
Un'occasione per avvicinare i giovani alle numerose opportunità di formazione e lavoro offerte dal settore sanitario.
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