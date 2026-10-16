Piacenza, quasi 1600 infermieri all'Ausl ma il personale non basta: «Stipendi inferiori del 30% alla media europea»

Sono quasi 1600 gli infermieri che prestano servizio all'Ausl di Piacenza. Ma ne servirebbero di più: anche la nostra città deve fare i conti con la carenza di personale infermieristico, un problema affrontato nel corso della sessione pomeridiana del Festival dell'Infermieristica, ospitato allo Spazio Rotative di Libertà.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali di Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna, della direttrice generale dell'Ausl Paola Bardasi e del direttore dell'Unità operativa Innovazione, Ricerca e Qualità Pilade Cortellazzi.

Sono quindi intervenuti Luigi Pais Dei Mori, membro del Comitato centrale FNOPI e titolare dello Studio di Infermieristica Legale Pais, Cinzia Badiali e Maria Cristina Pirazzini degli Infermieri di Strada Odv di Bologna, e Giacomo Testa, consigliere OPI Bologna e membro di Evidence-Based Warriors.

«La mancanza di personale è un problema nazionale», ha sottolineato Bardasi. «In Italia ci sono 6,9 infermieri ogni mille abitanti, contro una media europea di 9,7», secondo gli ultimi dati del rapporto Gimbe.

A pesare è anche il divario retributivo: un infermiere italiano guadagna mediamente il 30-32% in meno rispetto alla media europea.

La giornata ha dato spazio anche alle testimonianze degli infermieri piacentini Eleonora Rossi, Filippo Boschi e Francesca Remondini.