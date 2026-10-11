«Piacenza, scomparsa la targa dedicata alle vittime delle marocchinate»

La panchina come si presenta ora

L'inaugurazione della targa nel 2023

La targa scomparsa

Durante la commemorazione di Norma Cossetto, organizzata nel giardino cittadino a lei intitolato, è stata rilevata l'assenza della targa dedicata alle vittime delle cosiddette “marocchinate”, le violenze commesse contro la popolazione civile italiana da appartenenti alle truppe coloniali del Corpo di spedizione francese durante la Seconda guerra mondiale.

Al momento non sono note le circostanze della scomparsa della targa, né è stato chiarito se sia stata rimossa per un intervento autorizzato o per altre ragioni.

La commemorazione di Norma Cossetto

La cerimonia si è svolta nell'ambito dell'ottava edizione dell'iniziativa nazionale “Una rosa per Norma Cossetto”, promossa dal Comitato 10 Febbraio.

L'appuntamento era dedicato alla studentessa istriana uccisa nel 1943 dai partigiani jugoslavi e insignita nel 2005 della Medaglia d'oro al merito civile alla memoria. Durante l'iniziativa sono state ricordate anche le vittime delle foibe.

La cerimonia

La segnalazione al Comune

Il Comitato “Norma Cossetto” di Piacenza ha annunciato l'intenzione di segnalare formalmente al Comune la mancanza della targa, chiedendo che venga ripristinata.

Nella stessa comunicazione sarà avanzata anche una richiesta di sostituzione delle panchine presenti nel giardino.

Resta da chiarire quando e per quali ragioni la targa sia stata rimossa. Non risultano, al momento, informazioni sulle eventuali iniziative dell'amministrazione comunale.

La targa inaugurata nel maggio 2023

La targa era stata inaugurata nel maggio 2023 alla presenza dell'allora assessore alla Cultura Christian Fiazza, di rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni. L'iniziativa era nata da una richiesta del gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, accolta dall'amministrazione comunale.

La scritta ricordava le «vittime dei coloniali inquadrati nel Corpo di spedizione francese durante la campagna d'Italia 1943-44», con riferimento alle violenze, note come «marocchinate», commesse da appartenenti a quelle truppe contro la popolazione civile.

Alla cerimonia avevano partecipato anche i consiglieri Nicola Domeneghetti, Gloria Zanardi e Sara Soresi. La benedizione era stata impartita da don Pierluigi Dallavalle.