Tamponamento sul ponte del Po: traffico in tilt nell'ora di punta, code fino al centro città
Incidente sulla Statale 9 in direzione Piacenza. Circolazione a senso unico alternato e lunghi incolonnamenti sulla rotonda del Genio Pontieri. Oltre un'ora per arrivare da San Rocco al Porto
Nadia Plucani
|3 ore fa
code sul ponte di Po
Traffico in tilt questa mattina sul ponte del Po, con lunghe code e automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo per raggiungere Piacenza. A provocare il caos è stato un tamponamento tra alcune automobili, avvenuto lungo la Statale 9, sulla corsia in direzione della città.
L'incidente, che avrebbe coinvolto due o tre vetture, si è verificato proprio nell'ora di punta, quando il ponte che collega San Rocco al Porto a Piacenza è attraversato da numerosi pendolari diretti al lavoro e a scuola.
Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Gli incolonnamenti hanno interessato non soltanto il ponte, ma anche la rotonda del Genio Pontieri, via XXI Aprile, viale Sant'Ambrogio e viale Risorgimento, con rallentamenti e lunghe attese per gli automobilisti.
Oltre un'ora per attraversare il ponte
Per consentire la circolazione nonostante la presenza dei veicoli incidentati, la polizia ha regolato il traffico a senso unico alternato, con inevitabili ripercussioni in entrambe le direzioni.
Per percorrere il tratto da San Rocco al Porto alla rotonda del Genio Pontieri è stata necessaria oltre un'ora, a fronte di un tragitto che normalmente richiede pochi minuti.
Soltanto attorno alle 8.40 la situazione ha cominciato lentamente a migliorare, con un primo alleggerimento delle code.
Restano da chiarire la dinamica del tamponamento. Non risultano feriti.
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