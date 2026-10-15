Tamponamento sul ponte del Po: traffico in tilt nell'ora di punta, code fino al centro città

Traffico in tilt questa mattina sul ponte del Po, con lunghe code e automobilisti costretti a procedere a passo d'uomo per raggiungere Piacenza. A provocare il caos è stato un tamponamento tra alcune automobili, avvenuto lungo la Statale 9, sulla corsia in direzione della città.

L'incidente, che avrebbe coinvolto due o tre vetture, si è verificato proprio nell'ora di punta, quando il ponte che collega San Rocco al Porto a Piacenza è attraversato da numerosi pendolari diretti al lavoro e a scuola.

Pesantissime le ripercussioni sulla viabilità. Gli incolonnamenti hanno interessato non soltanto il ponte, ma anche la rotonda del Genio Pontieri, via XXI Aprile, viale Sant'Ambrogio e viale Risorgimento, con rallentamenti e lunghe attese per gli automobilisti.

Oltre un'ora per attraversare il ponte

Per consentire la circolazione nonostante la presenza dei veicoli incidentati, la polizia ha regolato il traffico a senso unico alternato, con inevitabili ripercussioni in entrambe le direzioni.

Per percorrere il tratto da San Rocco al Porto alla rotonda del Genio Pontieri è stata necessaria oltre un'ora, a fronte di un tragitto che normalmente richiede pochi minuti.

Soltanto attorno alle 8.40 la situazione ha cominciato lentamente a migliorare, con un primo alleggerimento delle code.

Restano da chiarire la dinamica del tamponamento. Non risultano feriti.