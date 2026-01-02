Piano sicurezza davanti al Colombini: piazzetta, rialzo e nuovi giardinetti

Mettere in sicurezza uno spazio oggi critico, migliorandone allo stesso tempo la qualità urbana. Nasce da questa esigenza il progetto allo studio del Comune per l’area antistante l’ingresso del liceo Colombini, in affaccio su viale Beverora. Una sollecitazione arrivata direttamente dall’istituto scolastico, legata in particolare alle interferenze che si generano negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

«Si tratta di una richiesta motivata soprattutto da ragioni di sicurezza - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Matteo Bongiorni - ma anche dalla volontà condivisa di rendere quello spazio più decoroso e funzionale, non solo per la scuola ma per tutta la via e il quartiere».

Gli uffici tecnici comunali stanno lavorando alla progettazione ipotizzando due interventi principali. Il primo riguarda il ridisegno della piazzetta, che verrebbe riportata su un unico livello, eliminando i dislivelli oggi presenti rispetto ai marciapiedi. Il secondo intervento è previsto direttamente su viale Beverora, dove si pensa alla realizzazione di una soglia stradale rialzata, con l’obiettivo di mettere maggiormente in sicurezza l’attraversamento pedonale.

«Vogliamo ridurre le criticità nei momenti di maggiore afflusso - sottolinea Bongiorni - intervenendo in modo strutturale sulla sezione stradale e sugli spazi di attesa davanti alla scuola».

Il progetto prevede inoltre il mantenimento di tutte le alberature esistenti e la depavimentazione del corsello pedonale tra le aiuole antistanti l’ingresso, così da creare un’unica area verde continua. A completare l’intervento, il rinnovamento dell’arredo urbano.

<br>

I rilievi tecnici sono già stati effettuati e, come conferma il vicesindaco, «le verifiche su distanze, quote e pendenze ci consentono oggi di avere tutti gli elementi necessari per sviluppare la progettazione». Prima di procedere, però, le soluzioni ipotizzate saranno formalizzate in una relazione da sottoporre alla Soprintendenza. Parallelamente, alla ripresa dell’attività scolastica, è previsto un incontro con la dirigente del Colombini e con i rappresentanti degli studenti. «Riteniamo fondamentale il confronto diretto con la comunità scolastica per affinare il progetto sulle reali esigenze di chi vive quotidianamente quello spazio», aggiunge Bongiorni.

Non manca una riflessione sul tema dei parcheggi: l’intervento comporterebbe infatti l’eliminazione di sette stalli e di un parcheggio per disabili, che verrà comunque ricollocato a servizio della zona. «Sui posti auto serve sempre una valutazione attenta e puntuale», precisa il vicesindaco. L’intervento è pensato a valle della riqualificazione Pnrr che interessa l’edificio scolastico e dovrebbe essere realizzato nei mesi estivi. A bilancio sono già stati stanziati 300mila euro. L’obiettivo è completare la progettazione nei primi mesi dell’anno per arrivare poi alla gara d’appalto dei lavori.