Piazza Cittadella, parte il confronto pubblico sulla riqualificazione

In attesa della definizione degli sviluppi giudiziari che riguardano la vicenda di Piazza Cittadella, e con l’obiettivo di accelerare i tempi ed essere pronti non appena l’iter sarà concluso, il Comune di Piacenza ha deciso di dare il via ad un "percorso partecipativo" per definire, insieme alla città, gli indirizzi per la riqualificazione della piazza nella parte in superficie.

Un iter pubblico e scandito in sei tappe

L’Amministrazione fa sapere, a questo riguardo, di avere scelto un "percorso pubblico, trasparente e scandito da tappe precise", che coinvolgerà Commissioni consiliari, cittadini, associazioni, parti interessate e, in conclusione, il consiglio comunale. Gli esiti del percorso saranno presi in considerazione come contributo strutturato alla futura progettazione.

Il percorso dà attuazione anche all’indirizzo espresso dal consiglio comunale attraverso una mozione presentata dal gruppo Alternativa per Piacenza.

Il calendario si articolerà in sei appuntamenti distinti e consecutivi.

Il primo appuntamento sarà dedicato all’incontro di avvio con le Commissioni consiliari congiunte 2 e 4, con eventuale coinvolgimento di ulteriori Commissioni, e alla pubblicazione del documento metodologico e del calendario pubblico.

Assemblee pubbliche e passeggiata di quartiere

Il secondo appuntamento prevede un incontro in plenaria aperto alla cittadinanza e alle associazioni, accompagnato da una passeggiata di quartiere con raccolta di osservazioni in situ. L’esito sarà un primo report di ascolto con mappa commentata della piazza.

Tavoli tematici con residenti, scuole e associazioni

Il terzo appuntamento sarà dedicato ai tavoli tematici con stakeholder, articolati in tre momenti distinti presso Palazzo Farnese: residenti e commercianti; scuole; associazioni e consulta Ambiente e sicurezza. Da questi incontri emergeranno tre quadri esigenziali strutturati.

Quarto appuntamento: un laboratorio tematico in plenaria per la restituzione e la costruzione degli scenari preliminari.

Il quinto appuntamento prevede una plenaria pubblica di restituzione intermedia, con raccolta di osservazioni sugli scenari.

La conclusione in Consiglio comunale

Il percorso si concluderà con la discussione in Consiglio Comunale - sesto appuntamento - e la definizione di un documento condiviso di indirizzo alla progettazione.

Tarasconi: «Sbloccata la situazione, ora costruiamo insieme»

«Piazza Cittadella è un luogo importante per Piacenza – sottolinea la sindaca Katia Tarasconi – In attesa dei prossimi sviluppi, abbiamo scelto di non rimanere fermi e di avviare un percorso partecipativo strutturato e trasparente, che riporti al centro la funzione urbana e civica della piazza. Se oggi possiamo aprire un confronto di questo tipo con la città è perché, nei mesi scorsi, abbiamo assunto decisioni non semplici che hanno sbloccato una situazione ferma da anni. Ora è il momento di costruire insieme un indirizzo chiaro alla progettazione, nell’esclusivo interesse pubblico».

Groppelli: «Tempi certi, passaggi chiari»

L’assessora alla Partecipazione Serena Groppelli evidenzia il metodo scelto dall’Amministrazione: «Insieme ai colleghi assessori Bongiorni e Fantini, abbiamo costruito un percorso con tempi certi, momenti differenziati e esiti chiari a ogni passaggio. Non si tratta di un confronto generico, ma di un processo strutturato che porterà alla definizione di un quadro esigenziale condiviso. Ascolto, restituzione e trasparenza saranno le parole chiave: ogni contributo sarà raccolto, sistematizzato e reso pubblico, perché la partecipazione deve essere concreta e verificabile».

L’obiettivo: un indirizzo chiaro per la progettazione

L’obiettivo è arrivare, al termine delle sei settimane, a un documento di indirizzo che definisca in modo chiaro funzioni, priorità e criteri per la futura progettazione del soprasuolo della piazza, restituendo centralità a uno spazio che rappresenta un nodo urbano e simbolico per l’intera città.