Terminal bus piazzale Roma, arriva la sala d'aspetto vigilata

Con l’inizio delle scuole è tornata d’attualità la situazione di piazzale Roma, punto di passaggio quotidiano per molti studenti e utenti del trasporto pubblico. Il container utilizzato negli anni come sala d’attesa è stato rimosso e ora Tempi Agenzia punta a completare entro fine ottobre i lavori nella palazzina che un tempo ospitava la biglietteria Seta.

L’intervento, da circa 300mila euro, permetterà di ricavare una nuova sala d’attesa con ingresso sul lato nord-est, affacciato sul piazzale. Sono in corso lavori di pulizia e completamento della struttura.

Il vicesindaco Matteo Bongiorni ha spiegato che l’obiettivo è migliorare anche la sicurezza, prevedendo un presidio nelle ore pomeridiane e una gestione controllata degli accessi.

L’area resta inoltre interessata dai progetti futuri legati alla Brt, la linea metropolitana leggera su gomma che collegherà la stazione ferroviaria con la zona Madonnina e il campus dell’Università Cattolica. Il progetto di fattibilità è in fase di approvazione ministeriale.