Terminal bus piazzale Roma, arriva la sala d'aspetto vigilata
Rimosso il container, Tempi Agenzia lavora al recupero della palazzina che ospitava la biglietteria Seta. «Pronta entro la fine di ottobre»
Filippo Lezoli
|2 ore fa
L'ex biglietteria Seta
Con l’inizio delle scuole è tornata d’attualità la situazione di piazzale Roma, punto di passaggio quotidiano per molti studenti e utenti del trasporto pubblico. Il container utilizzato negli anni come sala d’attesa è stato rimosso e ora Tempi Agenzia punta a completare entro fine ottobre i lavori nella palazzina che un tempo ospitava la biglietteria Seta.
L’intervento, da circa 300mila euro, permetterà di ricavare una nuova sala d’attesa con ingresso sul lato nord-est, affacciato sul piazzale. Sono in corso lavori di pulizia e completamento della struttura.
Il vicesindaco Matteo Bongiorni ha spiegato che l’obiettivo è migliorare anche la sicurezza, prevedendo un presidio nelle ore pomeridiane e una gestione controllata degli accessi.
L’area resta inoltre interessata dai progetti futuri legati alla Brt, la linea metropolitana leggera su gomma che collegherà la stazione ferroviaria con la zona Madonnina e il campus dell’Università Cattolica. Il progetto di fattibilità è in fase di approvazione ministeriale.