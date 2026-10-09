Piscina di Castel San Giovanni ancora chiusa, famiglie in difficoltà: «Quando riaprirà?»
L'impianto di via Mulini resta fermo in attesa di lavori di manutenzione. Sospesi anche i corsi per bambini con disabilità. I genitori valutano di spostarsi a San Nicolò o Piacenza.
Mariangela Milani
|3 ore fa
La piscina coperta di via Mulini a Castel San Giovanni- © Libertà/Mariangela Milani
Quando riaprirà la piscina di Castel San Giovanni? È la domanda che si pongono diverse famiglie i cui bambini frequentavano i corsi di nuoto nell'impianto di via Mulini, tuttora chiuso al pubblico. La segreteria è aperta, ma in vasca non si può ancora entrare.
La causa, per quanto è dato sapere, sarebbe legata ad alcuni lavori di manutenzione che devono essere eseguiti prima di poter riprendere le attività. Inizialmente si era parlato di una sospensione di pochi giorni, ma a oggi non è ancora stata comunicata una data per la riapertura.
«Io – racconta una mamma – mi sto informando per iscrivere i miei figli a San Nicolò oppure a Piacenza. Sarà un bel disagio, per me come per tante altre famiglie che dovranno spostarsi altrove».
La chiusura non riguarda soltanto i normali corsi di nuoto: sono sospese anche le attività dedicate ai bambini con disabilità. A risentire dello stop sono inoltre gli adulti e gli anziani che utilizzano abitualmente la vasca per diverse attività.
A preoccupare le famiglie è soprattutto l'incertezza sui tempi di riapertura. «Abbiamo provato più volte a chiedere informazioni in Comune – riferiscono alcuni genitori – ma a oggi non sappiamo nulla».
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