Piscina di Castel San Giovanni ancora chiusa, famiglie in difficoltà: «Quando riaprirà?»

Quando riaprirà la piscina di Castel San Giovanni? È la domanda che si pongono diverse famiglie i cui bambini frequentavano i corsi di nuoto nell'impianto di via Mulini, tuttora chiuso al pubblico. La segreteria è aperta, ma in vasca non si può ancora entrare.

La causa, per quanto è dato sapere, sarebbe legata ad alcuni lavori di manutenzione che devono essere eseguiti prima di poter riprendere le attività. Inizialmente si era parlato di una sospensione di pochi giorni, ma a oggi non è ancora stata comunicata una data per la riapertura.

«Io – racconta una mamma – mi sto informando per iscrivere i miei figli a San Nicolò oppure a Piacenza. Sarà un bel disagio, per me come per tante altre famiglie che dovranno spostarsi altrove».

La chiusura non riguarda soltanto i normali corsi di nuoto: sono sospese anche le attività dedicate ai bambini con disabilità. A risentire dello stop sono inoltre gli adulti e gli anziani che utilizzano abitualmente la vasca per diverse attività.

A preoccupare le famiglie è soprattutto l'incertezza sui tempi di riapertura. «Abbiamo provato più volte a chiedere informazioni in Comune – riferiscono alcuni genitori – ma a oggi non sappiamo nulla».