Podenzano, donna si sente male in piazza. Soccorsa dai presenti

Poco dopo la mezzanotte, a Podenzano, il personale della sicurezza è stato chiamato da alcuni presenti alla festa in piazza perché una donna, seduta a un tavolo con il marito, ha perso i sensi. È stato quindi subito richiesto l'intervento dei soccorritori che, una volta arrivati, hanno prestato assistenza alla donna aiutandola tempestivamente. Successivamente, un infermiere ha chiesto il supporto del personale della sicurezza per recuperare la barella dall'ambulanza, aprendo il passaggio tra la folla. La donna è stata portata in codice verde al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti.