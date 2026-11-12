A “Patto con la Lupa” in tv parlano Liberali, Pd e Lega

Il conto alla rovescia verso le elezioni comunali del 2027 è già cominciato. E mentre Piacenza si avvicina all’appuntamento con le urne, previsto nella primavera dell’anno prossimo, cresce la necessità di capire scenari, strategie, alleanze e programmi di chi si prepara a giocare la partita per il futuro della città. Per orientarsi nel panorama politico locale torna “Patto con la Lupa”, lo spin-off del format di Telelibertà “Dillo alla lupa” nato proprio per accompagnare i cittadini lungo il percorso che porterà al rinnovo dell’amministrazione comunale.

La puntata andrà in onda domani, venerdì alle 21, nel salotto televisivo dell’emittente piacentina, sul canale 76 del digitale terrestre e in diretta streaming su www.liberta.it. A guidare il confronto sarà, come sempre, il giornalista Marcello Pollastri, alla guida di “Patto con la lupa” insieme agli autori Danilo Di Trani e Sara Groppi.

In studio tre ospiti: Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega, Boris Infantino, capogruppo del Partito democratico, e Antonino Coppolino, presidente dell’Associazione dei Liberali Piacentini.

Le tre interviste puntano a mettere sul tavolo idee, valutazioni e prospettive differenti, senza perdere di vista le questioni che interessano più da vicino i piacentini. Dalle scelte compiute dall’attuale amministrazione Tarasconi alle priorità ancora aperte, passando per le possibili evoluzioni degli schieramenti politici e le proposte per la città che verrà. Da capire, in tal senso, anche il ruolo che sarà interpretato dai Liberali nel campo delle alleanze in vista delle elezioni amministrative 2027.

Boris Infantino (Pd)

Luca Zandonella (Lega)