Albasi contro i video di Legambiente: «Basta allarmismi su cemento e supermercati»
La consigliera dem replica alle campagne ambientaliste contro alcuni contenuti del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Piacenza e chiarisce le previsioni urbanistiche per Montale, Baia del Re e Germoglio: «Il bosco è tutelato dalla legge»
Gustavo Roccella
|1 ora fa
I banchi della maggioranza durante l'intervento di Tiziana Albasi - © Libertà/Marco Grisoli
«Un conto è discutere delle scelte, un altro è creare allarmismi». Tiziana Albasi, consigliera comunale del Pd, replica ai video diffusi da Legambiente, con Fridays for Future e Coltivare il futuro, contro alcune previsioni del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Piacenza.
Secondo Albasi, i filmati alimentano timori infondati su cementificazione e nuovi supermercati. «Il Pug non autorizza interventi, scrive le regole della città di domani», precisa, ricordando che ogni accordo operativo dovrà ottenere il voto favorevole del Consiglio comunale.
La consigliera passa quindi in rassegna le aree contestate. A Montale, accanto all'Ipercoop, il Piano vieta medie e grandi strutture commerciali e prevede il completamento del quartiere residenziale. Alla Baia del Re, nell'ex Unicem, l'obiettivo è valorizzare un'area pubblica con servizi collettivi e altre funzioni. Al Germoglio, tra corso Europa e via Goitre, sono esclusi nuovi supermercati e il bosco esistente è tutelato dalla legge.
«Qualsiasi discussione è legittima, purché basata sui documenti», conclude Albasi.
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