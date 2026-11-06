Albasi contro i video di Legambiente: «Basta allarmismi su cemento e supermercati»

«Un conto è discutere delle scelte, un altro è creare allarmismi». Tiziana Albasi, consigliera comunale del Pd, replica ai video diffusi da Legambiente, con Fridays for Future e Coltivare il futuro, contro alcune previsioni del nuovo Piano urbanistico generale (Pug) di Piacenza.

Secondo Albasi, i filmati alimentano timori infondati su cementificazione e nuovi supermercati. «Il Pug non autorizza interventi, scrive le regole della città di domani», precisa, ricordando che ogni accordo operativo dovrà ottenere il voto favorevole del Consiglio comunale.

La consigliera passa quindi in rassegna le aree contestate. A Montale, accanto all'Ipercoop, il Piano vieta medie e grandi strutture commerciali e prevede il completamento del quartiere residenziale. Alla Baia del Re, nell'ex Unicem, l'obiettivo è valorizzare un'area pubblica con servizi collettivi e altre funzioni. Al Germoglio, tra corso Europa e via Goitre, sono esclusi nuovi supermercati e il bosco esistente è tutelato dalla legge.