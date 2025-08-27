Consiglio comunale: 11 sempre presenti, tre in più dello scorso anno

I consiglieri comunali sempre presenti in aula a Palazzo Mercanti sono passati da otto dello scorso anno a undici. La risalita c’è. La pausa agostana rappresenta il momento ideale per tirare le somme su come sono andate le cose nell’ultima tornata di mesi, dal primo settembre ‘24 al 31 luglio di quest’anno. Su 39 sedute effettuate in maggioranza hanno risposto a tutti gli appelli Andrea Fossati, capogruppo del Pd e la collega Tiziana Albasi, Matteo Anelli di Piacenza Coraggiosa, la presidente del consiglio Paola Gazzolo, Elisabetta Menzani di Per Piacenza. Ma è anche più folto con sei consiglieri il drappello d’opposizione, che scala posizioni rispetto al passato quando in classifica erano solo in tre, ora raddoppiano: Nicola Domeneghetti, Sara Soresi e Gloria Zanardi di Fratelli d’Italia, Federica Sgorbati e Massimo Trespidi di Barbieri-Liberi e Luca Zandonella della Lega.

Detto ciò, la tabella mostra le presenze dei consiglieri, non è una hit parade, ma solo una giusta restituzione agli elettori. In ultima posizione c’è l’onorevole Paola De Micheli, evidentemente presa da impegni parlamentari. La sindaca Katia Tarasconi? Manca ad una sola seduta (per la quale fu anche un po’ contestata), l’ultima di luglio si parlava di tariffe puntuali dei rifiuti.