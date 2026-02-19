Elezioni comunali: 24 e 25 maggio Pontenure e Ferriere al voto
Redazione Online
|2 ore fa
Sono state rese note le date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni italiani: 24 e 25 maggio 2026.
Due i comuni piacentini chiamati alle urne: Pontenure e Ferriere.
Il successivo eventuale turno di ballottaggio - che però non riguarda i due comuni piacentini - avrà luogo il 7 e l'8 giugno. È quanto si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri.