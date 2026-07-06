Gradimento dei sindaci, Tarasconi al 52,5%. In calo di un punto percentuale
Classifica del Sole 24 Ore. Il confronto con l'indice di gradimento al giorno dell'elezione
Redazione Online
|1 ora fa
L'indice di gradimento del sindaco di Piacenza, Katia Tarasconi, è pressoché stabile se confrontato con quello del giorno della sua elezione. Ad oggi fa segnare un 52,5%, che si discosta di un -1% dal dato del 2022.
E' quanto emerge dall'indagine pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore sui primi cittadini delle città capoluogo italiane.
E' quanto emerge dall'indagine pubblicata dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore sui primi cittadini delle città capoluogo italiane.
Un gradimento che colloca Tarasconi a metà di una classifica guidata dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra, con il 66% (+5,4%) seguita da Marco Fioravanti (centrodestra), primo cittadino di Ascoli Piceno, che dal 73,9% del 2024 ha perso l'8,9% scendendo al 65%. Fanalini di coda Damiano Tommasi (centrosinistra) di Verona con il 46% e Giacomo Tranchida (centrosinistra) di Trapani sceso al 38% di gradimento.
Per quanto riguarda le città confinanti, Parma si piazza in settima posizione con Michele Guerra (centrosinistra) al 60%, comunque in calo del 66,2% del 2022; Lodi in 54esima posizione (come Piacenza) con il sindaco Andrea Furegato (centrosinistra) sceso al 52,5% dal 59,1 del 2022; Cremona in 79esima posizione di classifica con Leonardo Virgilio (centrosinistra) in calo dell'1,9% al 48,5%.
Il gradimento dei governatori di Regione
L'indagine si estende anche ai governatori di Regione. A far meglio di tutti è Antonio Decaro (centrosinistra) presidente della Puglia, con il 66% in crescita di due punti percentuali rispetto all'elezione del 2025. Perde il 4,8% di gradimento Michele de Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, scivolato al 52%. La performance migliore è quella fatta registrare da Renato Schifani (centrodestra) presidente della Sicilia, che con un balzo del 13,9% tocca il 56%; la peggiore è di Francesco Roberti (centrodestra) del Molise, precipitato di 20,2 punti percentuali.
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