Referendum, urne chiuse e spoglio in corso. No in vantaggio con oltre il 53%

Si sono chiuse alle 15 di oggi, lunedì 23 marzo, le urne per il voto del referendum popolare confermativo della legge costituzionale sulle «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare». Non è previsto quorum di partecipazione e il risultato è valido qualunque sia il numero degli elettori che si recano alle urne. La proposta sottoposta a referendum è approvata se i voti SÌ superano i voti NO tra i voti validamente espressi.

Lo spoglio delle schede ha preso il via subito dopo la chiusura delle urne. Il primo dato che il ministero degli Interni ha diffuso è quello sull'affluenza definitiva, che alle 15 di lunedì 23 marzo è stato del 62,64% a Piacenza e del 58,54% a livello nazionale.

Nel Piacentino lo spoglio delle schede nelle 299 sezioni è terminato, determinando la vittoria del Si per il 56,16% contro il 43,84% del No.

Le schede bianche sono state 306, quelle nulle 517.

Nella sola città di Piacenza le percentuali definitive sono Sì 51,26%, No 48,74%.

Nel Piacentino, città capoluogo compresa, in tutti i comuni ha prevalso il Sì. Il Comune piacentino con la percentuale più alta di Sì è Ferriere, con il 73,36%. Quello con il No è Fiorenzuola, arrivato al 49,45%.

A livello nazionale al momento la maggioranza è per il No, con oltre il 53%.

Cosa succede dopo la vittoria del No

Dopo la vittoria del “No” al referendum, la riforma della giustizia si ferma e resta in vigore l’assetto attuale. Nessuna riorganizzazione dei concorsi, nessun nuovo organismo: continuano a valere le regole su Csm e disciplina dei magistrati. L’articolo 104 della Costituzione non viene modificato: la magistratura resta un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato, senza separazione formale tra funzione giudicante e requirente. In concreto, giudici e pubblici ministeri continuano a far parte di un unico corpo. Anche il Csm mantiene la sua struttura. È presieduto dal Presidente della Repubblica e include di diritto il Primo presidente e il Procuratore generale della Corte di Cassazione. La composizione rimane invariata: due terzi dei componenti sono magistrati eletti dai colleghi, un terzo membri laici eletti dal Parlamento. Nessun sorteggio, nessuna modifica alla durata del mandato. Il Consiglio conserva tutte le sue competenze: gestione delle carriere — assunzioni, incarichi, trasferimenti, valutazioni — e funzione disciplinare. Non nasce alcun organo separato, come invece previsto dalla riforma con l’Alta corte disciplinare.

I commenti politici dei sostenitori del No

Alla soglia delle 22mila sezioni scrutinate in Italia su 61.533, 196 su 299 nel Piacentino, qualcuno appoggia una bottiglia di champagne sulla scrivania. «Fermo, aspetta», dicono i più prudenti. Ma i minuti scorrono, i dati si consolidano, i sorrisi iniziano a comparire. Baci, abbracci, mani che si stringono. A quota 35.485 sezioni spuntano i bicchieri di plastica appoggiati sul tappo. «Brindiamo?». Ancora no, ma la direzione appare segnata. Superate le 46mila sezioni, il brindisi scatta. Applausi. La tensione si scioglie. Si festeggia il dato nazionale. «A noi, anzi alla difesa della Costituzione», dice Alessandro Molari, portavoce del comitato civico per il No. Con lui, in prima fila, ci sono il segretario provinciale della Cgil Ivo Bussacchini, la segretaria cittadina del Pd Michela Cucchetti, i consiglieri comunali Boris Infantino e Costanza De Poli, il responsabile comunicazione Mattia Motta e molti altri attivisti.

La sala “Guido Rossa” della Camera del Lavoro di Piacenza è il quartier generale del No: televisione accesa sulle maratone dei talk, tablet e telefonini collegati al portale Eligendo, chat WhatsApp che scorrono senza sosta. Per Cucchetti «la vittoria del No è un segnale politico chiaro. È stata respinta una proposta che abbiamo giudicato sbagliata nel merito e nel metodo». Secondo Bussacchini, «il dato politico è chiarissimo: quando si prova a intervenire sulla Costituzione a colpi di maggioranza, il Paese reagisce e dice no».

Sul piano locale, il quadro è diverso: nella nostra provincia il Sì ha vinto con il 56,16%. «Non so se definirla una débacle nel Piacentino – osserva Molari – la nostra, comunque, non è mai stata una battaglia contro il governo: per noi conta che la Costituzione non sia stata modificata». E il giovane portavoce, 26 anni, insiste: «Il messaggio che arriva è che i cittadini non sono disposti a cambiare la Carta su impulso dall’alto e con queste modalità. I problemi della giustizia esistono, ma si affrontano con leggi ordinarie e investimenti, a partire da organici e strumenti».

I commenti politici dei sostenitori del Sì

Arrivano i primi commenti dalla sede piacentina di Fratelli d’Italia dopo l’esito delle urne. A livello nazionale ha prevalso il no, ma guardando i confini del nostro territorio il sì alla riforma Nordio ha superato il no in tutti i comuni, dal più piccolo di Zerba al capoluogo Piacenza. «Siamo dispiaciuti per il risultato nazionale - le parole del presidente provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini -, ma in parte ci rincuora quello locale che vede avanti il Sì in tutti i comuni. Spiace perché crediamo che questa brutta campagna elettorale abbia spostato l’attenzione lontano dalla riforma». Poi un commento sull’affluenza che ha superato il 58% in Italia e il 62% nella nostra provincia: «Una prova di maturità degli italiani e un segnale positivo per la democrazia». Questo voto in qualche modo può spostare qualcosa in vista delle prossime elezioni amministrative a Piacenza e provincia? «Non credo - la risposta di Bertolini - non mischierei l’esito di un voto referendario con quello politico».

Il no ha prevalso sul Sì in chiave nazionale, ma per il ministro agli Affari europei Tommaso Foti una piccola consolazione arriva dal dato piacentino: «46 comuni su 46 vinti significa che la nostra provincia non si è fatta condizionare da un messaggio propagandistico abbastanza spudorato. Soprattutto il capoluogo non era facile da espugnare. Relativamente alla provincia di Piacenza sono quindi soddisfatto, ma in chiave nazionale la delusione è tanta». Il governo Meloni è indebolito dopo questo voto? «Non abbiamo mai dato un significato politico a questo referendum, i sondaggi sono immutati e il governo e la sua maggioranza godono di buona salute».