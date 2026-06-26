Ruffini: «Partecipazione dei cittadini fondamentale»

La partecipazione attiva e l'ascolto sono i tratti caratteristici del progetto culturale e politico di “Più Uno”, un movimento nato dal basso per contrastare la polarizzazione e i populismi, fondato da Ernesto Maria Ruffini. Il suo ultimo viaggio lo ha portato proprio a Piacenza, alla cooperativa “Il Germoglio” per un confronto pubblico aperto da Enrico Rancati, referente e coordinatore del Comitato “Piacenza Più Uno”, e moderato da Francesco Ferroni, coordinatore regionale.

Ruffini ritiene indispensabile il dialogo diretto con gli italiani: «La prima cosa da fare è cercare di ravvivare l'interesse dei cittadini e delle cittadine nei confronti della politica e del bene comune. Purtroppo viviamo un momento negativo da questo punto di vista, negli ultimi anni abbiamo registrato un disinteresse verso il mondo della politica e dei partiti, c'è tanta disillusione per il voto e al contributo che può dare alla società. Per noi è importante che venga affrontato questo argomento, in modo da riportarli a interessarsi del futuro del nostro Paese. La partecipazione del cittadino è fondamentale e da lì si può poi passare al dibattito sui singoli temi di interesse pubblico che riguardano prima i territori e in seguito la politica nazionale»