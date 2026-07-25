Viabilità in via Morigi, mezzogiorno di fuoco

Un’ora e mezza di domande serrate. È il fuoco di fila a cui si è sottoposto ieri mattina il vicesindaco Matteo Bongiorni al bar San Marco. Lì, all’angolo tra via Emmanueli e via Morigi, nel cuore di un comparto urbano ad alta densità di funzioni - dalla residenza al commercio di vicinato, dalla scuola primaria Pezzani alla piscina Raffalda, dalla clinica Piacenza alla casa di riposo Beato Angelico - si è tenuto l’incontro richiesto dal gruppo di vicinato “Belvedere”.

Materia del contendere è la rivoluzione viabilistica in programma, a partire dal senso unico in via Morigi, in direzione verso il centro città dall’incrocio con via Castagna e via Coppellotti alla rotonda con via XXIV Maggio: sarà introdotto all’incirca dalla metà di agosto, una volta terminati i lavori di riasfaltatura che inizieranno lunedì.

Se la risistemazione di una strada da tempo ammalorata mette tutti d’accordo, il nuovo senso unico, che viene accompagnato da un analogo provvedimento nella parallela via Raffalda in opposta direzione di marcia, cioè da via XXIV Maggio alla rotonda con via Emmanueli e via Montebello, incontra contrarietà che alla riunione di ieri sono state tutte ruvidamente squadernate davanti al vicesindaco. Non solo contrarietà, a onor del vero, anche favori o, quantomeno, aperture che riconoscono la motivazione alla base del provvedimento, la necessità di recuperare in via Morigi lo spazio per mettere in sicurezza la viabilità anzitutto di pedoni e ciclisti.

In ogni caso si tratta di una sperimentazione modificabile a seconda dell'esito, ha rassicurato il vicensidaco, Si capirà nel giro di un paio di mesi, specialmente dopo la riapertura delle scuole.