Ponte sul Grondana a Ferriere chiuso per tre giorni. Prorogato il senso unico alternato sulla Sp 39 del Cerro
Da lunedì 23 febbraio a mercoledì 25 lungo la Provinciale 50 del Mercatello. Prorogato il senso unico alternato sulla Sp 39 del Cerro in territorio di Bettola
Redazione Online
|1 ora fa
Il ponte sul torrente Grondana a Ferriere © foto di Riccardo Re
La Provincia di Piacenza ha disposto due limitazioni al traffico su strade montane di Valtrebbia e Valnure.
Da lunedì 23 febbraio a mercoledì 25 sarà chiuso il ponte sul torrente Grondana a Ferriere lungo la Sp 50 del Mercatello: stop alla circolazione in entrambe le direzioni, dalle 8 alle 17, su un tratto di 40 metri.
Il provvedimento, deciso dal Servizio Viabilità, è necessario per consentire lo spostamento dei sottoservizi (reti e cavi) ancorati alla struttura, in vista di un successivo intervento di manutenzione straordinaria.
Prorogato inoltre fino al 24 aprile il senso unico alternato sulla Sp 39 del Cerro, nel territorio di Bettola, dove sono in corso lavori di consolidamento al chilometro 15+052. Il tratto interessato, lungo circa 200 metri, è regolato da semaforo. Entrambi i provvedimenti riguardano tutte le categorie di veicoli.
