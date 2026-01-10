Pontenure, riscaldamento guasto: Materna chiusa per tre giorni

Un’appendice delle vacanze natalizie, inaspettata e forse anche gradita dai bambini rimasti a casa, ma che ha comportato sicuramente qualche problema per le famiglie, ha interessato la scuola dell’infanzia Peter Pan di Pontenure. All’arrivo dei primi alunni del prescuola il giorno del rientro, mercoledì 7 gennaio, il personale scolastico ha cominciato ad avvisare le famiglie che le aule erano al freddo. «Non appena ricevuta la comunicazione dell’Ufficio tecnico, che informava di un guasto imprevedibile all’impianto di riscaldamento - precisa il dirigente dell’Istituto comprensivo Amaldi, Leonardo Mucaria - abbiamo comunicato ufficialmente che il plesso di via Marconi veniva provvisoriamente chiuso e le attività didattiche sospese». Per i 130 bambini non rimaneva che fare ritorno a casa.

«Durante tutto il periodo natalizio, l’impianto è stato regolarmente monitorato dalla ditta che si occupa della gestione senza riscontrare problemi. Purtroppo - spiegano dall’Ufficio tecnico comunale - la mattina del 7 gennaio il gestore ha constatato un malfunzionamento dovuto alla rottura di una scheda elettronica della caldaia. L’impianto di riscaldamento dell’edificio scolastico, oltre che dalla caldaia è costituito da pompe di calore, che non garantivano, però, il raggiungimento di una temperatura adeguata alla permanenza dei bambini in aula, anche in considerazione delle rigide condizioni meteo esterne».

L’azienda Santa Teresa di Gragnano, gestore dell’impianto, precisa a sua volta di avere «immediatamente richiesto al fornitore Viessman un pezzo sostitutivo, ma i tempi di consegna previsti sono di 24-48 ore».

Così il dirigente ha nuovamente avvisato le famiglie che la chiusura della scuola si sarebbe protratta anche per l’8 e il 9 gennaio. Nella giornata mercoledì l’intervento manutentivo è stato infine completato dai tecnici di Santa Teresa, che hanno fino al tardo pomeriggio monitorato il corretto funzionamento dell’impianto al riavvio e verificato l’effettivo raggiungimento delle temperature programmate. La soluzione del problema consentirà, dunque, ai 130 bambini della Peter Pan di tornare in classe, lunedì 12 gennaio, dopo la lunga pausa natalizia.