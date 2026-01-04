Porta sfondata al supermercato Lidl della Farnesiana

Alle 2.20 di questa notte è scattato l'allarme al supermercato Lidl della Farnesiana. Due pattuglie di Metronotte Piacenza sono intervenute subito sul posto trovando una porta sfondata. Una volta entrati, il locale era deserto e, secondo quanto appreso al momento, non mancava nulla: probabilmente i malviventi si sono dati alla fuga dopo aver fatto scattare l'allarme.