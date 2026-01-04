Porta sfondata al supermercato Lidl della Farnesiana
Nella notte i malviventi hanno tentato di entrare nei locali ma sono stati messi in fuga dall'allarme. Sul posto due pattuglie di Metronotte Piacenza
Ermanno Mariani
|3 ore fa
La porta sfondata
Alle 2.20 di questa notte è scattato l'allarme al supermercato Lidl della Farnesiana. Due pattuglie di Metronotte Piacenza sono intervenute subito sul posto trovando una porta sfondata. Una volta entrati, il locale era deserto e, secondo quanto appreso al momento, non mancava nulla: probabilmente i malviventi si sono dati alla fuga dopo aver fatto scattare l'allarme.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Le sei storie che più hanno fatto battere il cuore ai piacentini nel 2025
2.
Allarme furti in serata a Piacenza, raid fallito in una villetta e ladri in fuga nei campi
3.
Quattro anni di attesa e a Natale riceve il rene che gli salva la vita
4.
Quando Brigitte Bardot fece sognare Piacenza: l’amore con Gigi Rizzi nel 1968