Porta sfondata al supermercato Lidl della Farnesiana

Nella notte i malviventi hanno tentato di entrare nei locali ma sono stati messi in fuga dall'allarme. Sul posto due pattuglie di Metronotte Piacenza

Ermanno Mariani
|3 ore fa
La porta sfondata
La porta sfondata
1 MIN DI LETTURA
Alle 2.20 di questa notte è scattato l'allarme al supermercato Lidl della Farnesiana. Due pattuglie di Metronotte Piacenza sono intervenute subito sul posto trovando una porta sfondata. Una volta entrati, il locale era deserto e, secondo quanto appreso al momento, non mancava nulla: probabilmente i malviventi si sono dati alla fuga dopo aver fatto scattare l'allarme. 

