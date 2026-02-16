Portale scenografico dà accesso al campus della Cattolica

Di sera l’effetto del nuovo portale che dà accesso all’Università Cattolica da via dell’Anselma è davvero scenografico.

Retro illuminata, la grande parete curva di metallo traforato esprime tutta la sua forza estetica. Su un lato ecco anche il logo dell’Ateneo.

Molto più che sul fronte di via Emilia Parmense, la Cattolica oggi sembra gravitare sul fianco interno del Campus con una radicale riqualificazione. Il portale ha dimensioni notevoli e assomiglia ad un abbraccio che protegge e contiene lo spazio della conoscenza, dello studio ma anche della convivialità.

Qui si può entrare in auto e accedere ai parcheggi di servizio al campus studentesco. Un gabbiotto frontale per chi arriva ha la funzione di “guardiania”.

Questa riqualificazione è uno dei progetti di investimento infrastrutturale realizzati negli ultimi anni dall’Università Cattolica per il Campus di Piacenza, conferma Angelo Manfredini, direttore della sede piacentina dell’Ateneo.

Di particolare interesse è poi una nuova struttura aperta, per socializzare, che si trova vicino a dove un tempo era collocato l’aereo-monumento a Padre Gemelli, alla sua passione per il volo, poi trasferito.