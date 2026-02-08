Precipita da un albero e cade su un muro dopo un volo di tre metri

Mentre sta potando un albero, precipita da un'altezza di circa tre metri e cade su un muretto rimanendo seriamente ferito. E' accaduto nel pomeriggio di domenica 8 febbraio, attorno alle 14.40 a Casaliggio, in comune di Gragnano. A restare infortunato nella zona di via Trebbiola, riportando un trauma al torace, è un 52enne, subito soccorso sul posto dal personale di un'ambulanza della Croce Rossa di Agazzano. Successivamente è stato portato in ospedale a Piacenza con l'elisoccorso giunto da Parma.