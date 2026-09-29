Provincia e Coni premiano gli atleti Dallavalle e Scotti

La Provincia di Piacenza e il CONI Provinciale hanno reso omaggio ad Andrea Dallavalle e Edoardo Scotti con la consegna di due pergamene, quale riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti ai Campionati Europei di atletica leggera 2026 di Birmingham. Un gesto con cui i due Enti hanno voluto celebrare i due atleti legati al territorio piacentino, protagonisti sulla scena internazionale: Dallavalle con il bronzo nel salto triplo e Scotti con l’oro nella staffetta 4x400.

La cerimonia, promossa dalla Provincia di Piacenza insieme al Comitato Provinciale CONI di Piacenza, si è svolta questa mattina nella Sala Consiglio della Provincia, alla presenza della presidente Monica Patelli e del delegato provinciale CONI Robert Gionelli. A condividere il momento anche i rappresentanti della Prefettura e della Questura di Piacenza e delle amministrazioni comunali dei territori di residenza degli atleti: il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri e l’assessora allo Sport del Comune di Castell’Arquato Marta Baccanti. A completare la rappresentanza istituzionale, la Guardia di Finanza, cui Dallavalle è legato in quanto gareggia per le Fiamme Gialle. Scotti, invece, è arruolato nel Centro Sportivo Carabinieri.

« Abbiamo voluto rendere omaggio a due atleti che hanno saputo portare Piacenza ai massimi livelli dello sport internazionale - ha sottolineato la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli: Andrea e Edoardo ci ricordano che dietro ogni grande risultato ci sono talento, ma anche lavoro quotidiano, sacrificio, costanza e determinazione. I loro successi sono motivo di orgoglio per il nostro territorio e costituiscono un esempio positivo per tanti ragazzi e ragazze che si avvicinano allo sport: parlate, raccontate ai giovanissimi dei vostri sacrifici, della vostra determinazione, dei vostri traguardi, dei vostri ostacoli, dell’impegno mostrato nello sport, nello studio, nella vita.

La cerimonia di oggi, inoltre, rinnova un momento che la Provincia aveva già promosso nel 2024, quando proprio in questa sala avevamo salutato gli atleti piacentini in partenza per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi, un modo per testimoniare, allora come oggi, la vicinanza del territorio ai suoi sportivi impegnati nelle più importanti competizioni internazionali. Andrea e Edoardo, inoltre, fanno parte rispettivamente della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri - ha concluso Patelli -: un’appartenenza che aggiunge ulteriore significato ai loro percorsi sportivi e al riconoscimento che abbiamo voluto tributare loro oggi».

‹‹Lo sport non è solo agonismo ma è prima di tutto un grande potatore di quei valori sociali, collettivi che sono importanti per la nostra società e per le nuove generazioni per le quali Andrea ed Edoardo sono un esempio positivo: sono infatti campioni nello sport, nella vita, nello studio››, ha dichiarato Robert Gionelli, ripercorrendo i curricula dei due atleti piacentini, prima di “intervistarli”.