Quasi pronta la nuova mensa della scuola Carella

Sono in dirittura d’arrivo i lavori per la nuova mensa della scuola primaria Carella di via Labò (zona stadio). La Mbr, l’impresa di Piacenza a cui un anno fa il cantiere è stato affidato dal Comune dopo la risoluzione del contratto con il primo appaltatore, la Cagis Costruzioni di Pozzuoli (Napoli), conta di finire nei tempi previsti, vale a dire intorno ad aprile-maggio, così da garantire tanto il collaudo entro la scadenza di giugno 2026 fissata dal Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) che finanzia l’intervento con 851mila euro (Iva esclusa), in abbinamento ai 130mila successivamente aggiunti da Palazzo Mercanti quanto l’operatività del nuovo refettorio - un edificio monopiano a pianta rettangolare di 420 metri quadrati, con cucina capace di preparare 370 pasti al giorno - per l’inizio del prossimo anno scolastico.

Il progetto, che è quasi completato

Come spesso accade nei casi di risoluzione contrattuale, il divorzio dalla prima ditta ha aperto un contenzioso legale. È di questi giorni la decisione con cui la giunta ha deliberato di difendere in giudizio la condotta del Comune a fronte del ricorso presentato in tribunale dalla Cagis. Al Comune si contesta sia l’applicazione delle penali per un importo di 168.996 euro sia, si legge nell’atto, «l’incameramento della cauzione definitiva», vale a dire l’escussione della polizza fideiussoria depositata dalla ditta a garanzia dell’intervento edilizio che viene ritenuta illegittima: «In assenza della quantificazione del danno», la Cagis, si sostiene nel ricorso, «non doveva procedere al pagamento dell’importo della cauzione definitiva», ragion per cui al tribunale si chiede di «condannare il Comune a restituire alla ricorrente le somme anticipate fino alla concorrenza di 51.964 euro più interessi di mora dalla data del pagamento fino all’effettivo soddisfo» (oltre al pagamento delle spese legali).