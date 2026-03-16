Quattro classi dalla Dante ai Pontieri. Ma il provveditore assicura: «Per loro nessun trasloco fisico»
Dopo le proteste dei genitori Andrea Grossi chiarisce: «Il passaggio sarà solo amministrativo». Il nuovo plesso ai Pontieri, è stato chiarito, entrerà gradualmente in funzione solo dal settembre 2027, quando vi si trasferiranno una classe dei nuovi iscritti dell’Anna Frank e gli alunni di due classi dei nuovi iscritti alla Dante
Elisa Malacalza
|38 minuti fa
La scuola media Dante di via Piatti
La protesta dei genitori della scuola media Dante di Piacenza non si ferma e anzi cresce di tono dopo le ultime novità sul cosiddetto “piano Pontieri”. Alcune famiglie hanno infatti trovato sul registro elettronico la conferma delle sezioni che, dal 2027, entreranno a far parte del nuovo istituto scolastico in costruzione dietro palazzo Farnese, finanziato con 7 milioni di euro del Pnrr. Si tratta delle classi 1ªG, 1ªF, 2ªC e 2ªI.
Il provveditore Andrea Grossi, direttore dell’Ufficio scolastico regionale, assicura: «Quelle classi – spiega – faranno parte del plesso Pontieri, ma non si sposteranno fisicamente: ma completeranno il loro percorso negli attuali edifici. Il passaggio ai Pontieri sarà solo amministrativo».
Il nuovo plesso ai Pontieri entrerà gradualmente in funzione dal settembre 2027, quando vi si trasferiranno una classe dei nuovi iscritti dell’Anna Frank e gli alunni di due classi dei nuovi iscritti alla Dante.
Nel piano rientra anche lo spostamento di nove classi della Calvino, già da settembre, nell’edificio dell’ex Manifattura Tabacchi.
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