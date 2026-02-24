Quattro minuti di silenzio per la pace in Ucraina

Nel silenzio di piazza Cavalli, con le candele e le torce dei telefoni accesi e il vento che fa sobbalzare le bandiere, rintoccano i secondi: 240 secondi, quattro minuti. Quattro quanti sono gli anni di guerra in Ucraina, «da quando un aggressore spietato (la Russia di Putin, ndr) ha invaso il nostro Paese». In serata si è tenuta l'iniziativa della comunità ucraina per ricordare i quattro anni dall'inizio del conflitto. «Questa non è solo una semplice commemorazione delle decine di migliaia di vittime di questo conflitto - dice con la voce rotta dalla commozione Lyudmyla Popovych, presidente dell’associazione Nadyia odv (riunisce la comunità ucraina di Piacenza) -, ma un appello perché non vinca l’indifferenza. Quattro anni sono tanti, sono faticosi, la gente tende a non pensarci più, ma non possiamo dimenticare chi è al fronte e chi combatte per la libertà della nostra terra».

Popovych ha snocciolato dei numeri, seppur spannometrici, da brividi: «Pensate che ogni secondo sono morti 3 bambini, 40 civili e 2.300 soldati, ma potrebbero essere molti di più».