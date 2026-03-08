«Qui non passa più nessuno»: la strada per Sarmata fa paura ai residenti
Frane, saliscendi e dislivelli lungo un tratto di 600 metri che porta alla frazione di Ponte dell'Olio. Il sindaco Chiesa annuncia l'impegno a sistemare quel tratto
Il punto in cui la strada di Sarmata verso ponte Riglio risulta dissestata a causa di uno smottamento
La strada che porta a Sarmata di Ponte dell'Olio torna al centro delle preoccupazioni dei residenti. Il tratto più critico è quello finale, circa 600 metri tra il borgo e il torrente Riglio, al confine con il comune di Gropparello: una carreggiata dissestata, con avvallamenti e interessata anche da una frana che rende il passaggio difficile.
Chi vive nel piccolo borgo sulle colline di Ponte dell'Olio – ma anche chi vi ha una seconda casa – chiede da tempo un intervento per rendere la strada più sicura. «Vogliamo solo poterci passare senza rischi», spiegano i cittadini, ricordando che il tratto precedente era stato sistemato nel 2021 con un intervento da 225mila euro.
Il sindaco Alessandro Chiesa conferma il confronto con i residenti e l’impegno a inserire il progetto nella programmazione del Consorzio di Bonifica, mentre si cercano possibili fondi straordinari: per sistemare la strada servirebbero almeno 150mila euro.
