Quinta commissione dà parere favorevole sul Rendiconto generale della Regione

La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), dopo l’illustrazione fatta dai dirigenti delle competenti strutture amministrative della Giunta regionale, ha espresso, con i voti della maggioranza, parere favorevole alla Prima commissione sul Disegno di legge della Giunta regionale “Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2025”.

Sono quindi stati ascoltati i principali soggetti portatori di interesse in ordine al Progetto di legge n. 81, d’iniziativa dei consiglieri Luisetto e Stefani, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno del Caregiver familiare quale persona che presta cura e assistenza alla persona cara”, già illustrato nelle precedenti sedute.

Nello specifico, sono stati auditi: CGIL SPI; CISL FNP; UILP; CGIL, CISL e UIL Veneto; Fish; Coordinamento associazioni malattia di Alzheimer Veneto; Forum delle famiglie; Forum del Terzo settore; ANFFAS.

L’associazione ‘Carer caregiver familiari ETS’ verrà audita nella prossima seduta.

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