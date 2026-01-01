Raccolta puntuale dei rifiuti: da oggi la nuova modalità

Ci siamo. Dopo un anno di sperimentazione e di polemiche, la rivoluzione dei bidoncini arriva alla prova dei fatti. Con il 1° gennaio 2026, nel Comune di Piacenza, la Tariffa corrispettiva puntuale (Tcp) del Servizio di Gestione rifiuti sostituisce la Tari e sarà calcolata in base ai rifiuti indifferenziati ritirati a domicilio o smaltiti, dagli utenti, nelle apposite campane informatizzate collocate in diversi punti della città.

Il gestore della nuova tariffa e del rapporto con gli utenti sarà Iren Ambiente, che con il nuovo anno subentra a Ica.

A decorrere da domani, 2 gennaio, per informazioni inerenti alla Tariffa corrispettiva puntuale in vigore con il nuovo anno - fatture, nuove attivazioni, cessazioni o subentri - gli utenti dovranno quindi rivolgersi ai diversi canali di Iren Ambiente: gli Ecosportelli di via Sopramuro 15 (con apertura dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30) e via Cella n.1/1-A, accessibile dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.30; il Presidio Iren presso gli uffici comunali di via Beverora 57, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il numero verde 800-969696 per la gestione tariffe, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, il sabato dalle 8 alle 13; il numero verde 800-212607 per richieste in merito al servizio di gestione rifiuti, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13.

Ulteriori informazioni in merito al Servizio di gestione dei rifiuti potranno essere richieste scaricando gratuitamente l’App Iren Ambiente, mentre per quanto riguarda la nuova tariffa TCP si può scrivere a [email protected] per le utenze domestiche e all’indirizzo [email protected] per le utenze non domestiche.

Agli utenti con posizione Tari attiva al 31 dicembre verrà aperta d’ufficio la corrispondente posizione Tcp, senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Le 36 campane intelligenti sono già state installate in area urbana, dotate di sistemi di riconoscimento - con ecocard oppure attraverso l’applicazione - che permetteranno una gestione più precisa e un monitoraggio costante dei conferimenti. A queste si aggiungono due isole ecoinformatizzate, una delle quali già installata in piazzale Plebiscito.

La quantità di rifiuti che si potrà versare è equivalente a quella del bidoncino grigio già distribuito ai nuclei familiari, ossia 40 litri. Non ci sono limiti di utilizzo, chiaramente in fase di applicazione della tariffazione puntuale la vuotatura del contenitore sarà equivalente a un conferimento: nel caso in cui questi superino il limite previsto, saranno conteggiati in bolletta.