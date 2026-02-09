Riapre la farmacia di Marsaglia: «Servizio essenziale per l'alta Val Trebbia»

di Paolo Carini

È tornata operativa la farmacia di Marsaglia, gestita dalla dottoressa Alessandra Iardino, nei locali di via Genova. «La riapertura della farmacia è una grande soddisfazione, perché si tratta di un servizio essenziale per una comunità con molti anziani», commenta Carlo Giannetti, primo utente al momento dell’apertura.

Fino alla riattivazione del presidio, la distribuzione dei farmaci era garantita dal dispensario di Cortebrugnatella, allestito un anno fa dal Comune nei locali del Gruppo Alpini di Marsaglia. «Un ringraziamento va anche a Diego Garilli per la gestione del dispensario», aggiunge Giannetti. Soddisfazione anche da parte dei cittadini: «È importante riavere questo servizio – sottolinea Emilio Vettoretti di Brugnello – la dottoressa è gentile ed entusiasta».

La farmacia rappresenta un presidio strategico per l'alta Val Trebbia, vista la posizione di Marsaglia in un’area ben raggiungibile da più vallate.

L’orario di apertura è dal martedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; in estate è prevista un’apertura domenicale.

Tra i servizi in programma: microanalisi, misurazione della pressione, Cup e telemedicina.