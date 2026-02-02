“Ridurre la tariffa delle strisce blu”: via libera alla richiesta della Lega

Pagare meno per parcheggiare nelle strisce blu in città: si apre uno spiraglio. Il consiglio comunale ha approvato una mozione della Lega che indica la volontà di «riportare le tariffe della sosta a pagamento ai livelli precedenti all’addendum per il parcheggio interrato di piazza Cittadella». Il riferimento va all’aggiornamento del piano economico-finanziario concordato tra Palazzo Mercanti e il concessionario privato nell’ambito del maxi-appalto che comprende sia la realizzazione del parcheggio sotterraneo sia la gestione delle strisce blu. Proprio quell’accordo, siglato nel 2024, ha portato all’aumento dei costi di sosta, dal centro storico alla periferia.

Via libera, dunque, alla richiesta presentata dal consigliere del Carroccio Luca Zandonella, che chiede di «ripristinare le tariffe della sosta nelle strisce blu precedenti all’aumento previsto dall’addendum del contratto relativo a piazza Cittadella, salvo gli adeguamenti Istat, nelle modalità ritenute opportune».

Da due anni, il costo base al parchimetro è salito a 1,50 euro all’ora, contro l’1,05 euro applicato in precedenza. La proposta ha ottenuto il voto favorevole dell’aula, accompagnato però da alcune precisazioni della giunta Tarasconi. «L’orientamento a valutare il ripristino delle tariffe precedenti all’addendum contrattuale legato al parcheggio interrato di piazza Cittadella è condivisibile come indirizzo, ma allo stato attuale non è attuabile – ha detto il vicesindaco Matteo Bongiorni –. Al momento non è infatti possibile tornare alle tariffe in vigore prima dell’addendum, poiché è in corso una procedura giudiziaria con il concessionario Piacenza Parcheggi che lo impedisce».

Il tema viene quindi rinviato alle prossime scelte. «In occasione della gara per la nuova gestione delle soste in superficie su tutto il territorio comunale – ha concluso Bongiorni – verranno definiti un nuovo capitolato e il relativo piano economico-finanziario. In quella sede sarà per noi fondamentale porre attenzione al possibile ridimensionamento delle tariffe, nei limiti consentiti, assumendo come riferimento i valori precedenti».

Durante il dibattito, la maggioranza ha puntualizzato che «l’aumento Istat è rilevante e non bisogna illudere i piacentini che si tornerà a 1,05 euro all’ora».