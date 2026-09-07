Rifiuti abbandonati davanti all’edicola di via Arrigoni, la rabbia dell’edicolante: «Così non si può»

Sacchi pieni di rifiuti, bottiglie, indumenti e altri materiali gettati alla rinfusa sul marciapiede. È la scena che si presentava questa mattina accanto all’edicola di via Arrigoni, dove durante la notte qualcuno ha trasformato l’area attorno ai contenitori per la raccolta in una piccola discarica.

A fare l’amara scoperta è stato l’edicolante al momento di aprire l’attività. Davanti e di fianco al chiosco si era infatti accumulata una notevole quantità di rifiuti, lasciati a terra anziché essere conferiti correttamente.

Una situazione che ha provocato la rabbia del titolare, costretto di prima mattina a fare i conti con le conseguenze dell’inciviltà altrui. Toni accesi, i suoi, nei confronti di chi continua ad abbandonare sacchi e materiali senza preoccuparsi del decoro della zona e di chi vi lavora.

La fotografia scattata questa mattina parla da sola: l’immondizia occupa buona parte dello spazio tra l’edicola e i contenitori, con sacchi aperti e indumenti sparsi anche sul passaggio. Un brutto risveglio per chi, arrivato per alzare la serranda, si è trovato praticamente circondato dai rifiuti.