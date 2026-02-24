Rinascita francescana in piazzale Crociate, tornano fedeli e messe

Dalla quasi chiusura alla rinascita. Santa Maria di Campagna, con il suo convento di piazzale delle Crociate sta vivendo una nuova primavera francescana grazie alla comunità di frati minori proveniente dal Congo che si è insediata da poche settimane.

Sono tornati i fedeli, sono tornate le messe, torneranno l’attenzione verso le tradizioni religiose e, non ultima, quella verso i poveri. Gli ultimi qui sono sempre stati di casa e con l’arrivo di padre Secondo Ballati avevano un punto di riferimento settimanale per l’approvvigionamento di generi di prima necessità.

Dal punto di vista spirituale torna la messa centrale alla domenica, quella delle 11 inserita questa domenica per la prima volta. Ce ne saranno altre tre durante la giornata festiva mentre nei giorni feriali saranno due. Come richiesto anche dai vertici della diocesi, in basilica rimane la possibilità di confessarsi ogni giorno (mattino e pomeriggio) escluso il lunedì.

Ritornerà in grande stile anche il Ballo dei bambini il prossimo 25 marzo, festa patronale della basilica.