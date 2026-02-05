Robotica in ortopedia: boom di interventi

Negli ultimi anni, la chirurgia robot-assistita si è diffusa in tutto il mondo, rivoluzionando il modo di operare in numerose specialità. Incisioni più piccole, minore perdita di sangue e una precisione mai raggiunta prima rappresentano solo alcuni dei vantaggi di questa innovazione, che segna una nuova era per la chirurgia. Ma come funziona davvero la chirurgia robotica? Se ne parla questa sera alle 21.00 a “Star bene”, trasmissione di Telelibertà dedicata alla salute, condotta dalla giornalista Marzia Foletti. Intervengono Nawal Loubadi, direttore operativo della Casa di Cura Privata Piacenza, i colleghi della stessa struttura: i dottori Alberto Lameri, responsabile della Chirurgia Robotica, Andrea Tidu, responsabile degli Anestesisti e Patrizia Demaldè, coordinatrice del Comparto Operatorio (collegata via Zoom). In studio il professor Luigi Cavanna, direttore scientifico del programma.

Alla Casa di Cura Piacenza, da oltre due anni è attiva una vera e propria Robotic Unit, guidata da Alberto Lameri, che ha avviato un progetto d’avanguardia. Nel 2025 sono stati eseguiti 225 interventi con tecnologia robotica. Cresce anche la chirurgia della spalla, guidata dalla dottoressa Maria Serena Tajana: 86 interventi fra protesica e artroscopia con tecniche mininvasive, supporti digitali e realtà aumentata.