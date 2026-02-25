San Pietro, il suo camper è freddo e si allaccia alla luce del Comune

Un 46enne di nazionalità spagnola, senza fissa dimora, si aggancia alla presa elettrica del magazzino comunale: il sindaco lo vede e chiama i carabinieri. Il furto di energia elettrica ai danni del Comune è accaduto lo scorso fine settimana a San Pietro in Cerro.

L’Arma è intervenuta su richiesta del primo cittadino Stefano Boselli, che non aveva autorizzato alcun veicolo né a sostare davanti all’immobile comunale che si affaccia sulla strada provinciale per Villanova, né tantomeno ad allacciarsi alla presa elettrica esterna.

Non pare che l'uomo avesse la volontà di rimanere lì a lungo, giusto il tempo per riscaldarsi. Il suo gesto però resta un’azione illegale, che risponde al reato di appropriazione di energia elettrica. Il sindaco pensa comunque di ritirare la querela. «Sì, è vero, ha fatto una cosa che non doveva fare ma è un’azione ben diversa da chi è in malafede».

Il ritiro della querela porterà all’archiviazione del procedimento penale.