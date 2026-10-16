San Rocco, incidente tra più veicoli sulla Via Emilia: cinque feriti alla "curva della morte"
Violento scontro alle 14.46 lungo la Statale 9, in un tratto già teatro di gravissimi incidenti. Cinque persone trasportate in ospedale, alcune con ferite serie. Sul posto il 118 e i carabinieri di Codogno.
Riccardo Freschi
|1 ora fa
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Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 ottobre, lungo la Statale 9 Via Emilia, nel territorio comunale di San Rocco al Porto. Lo scontro, che ha coinvolto più veicoli, è avvenuto alle 14.46 all'altezza della tristemente nota «curva della morte», un tratto di strada che in passato è stato teatro di gravissimi incidenti.
Cinque le persone coinvolte, tutte trasportate in ospedale, alcune delle quali avrebbero riportato ferite piuttosto serie. Si tratta di una donna di 21 anni e di tre uomini, rispettivamente di 41, 44 e 52 anni. Non sono al momento disponibili informazioni sull'età e sul sesso della quinta persona.
I soccorsi e il trasporto in ospedale
Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Codogno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti, disponendone il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e i trattamenti necessari.
Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica
Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Codogno, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.
L'incidente riporta l'attenzione sulla pericolosità del tratto della Via Emilia in cui si è verificato, una curva purtroppo già conosciuta per i gravi sinistri avvenuti negli anni passati.