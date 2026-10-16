San Rocco, incidente tra più veicoli sulla Via Emilia: cinque feriti alla "curva della morte"

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 ottobre, lungo la Statale 9 Via Emilia, nel territorio comunale di San Rocco al Porto. Lo scontro, che ha coinvolto più veicoli, è avvenuto alle 14.46 all'altezza della tristemente nota «curva della morte», un tratto di strada che in passato è stato teatro di gravissimi incidenti.

Cinque le persone coinvolte, tutte trasportate in ospedale, alcune delle quali avrebbero riportato ferite piuttosto serie. Si tratta di una donna di 21 anni e di tre uomini, rispettivamente di 41, 44 e 52 anni. Non sono al momento disponibili informazioni sull'età e sul sesso della quinta persona.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i mezzi del 118, con un'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Codogno. Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai feriti, disponendone il trasferimento in ospedale per gli accertamenti e i trattamenti necessari.

Accertamenti dei carabinieri sulla dinamica

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Codogno, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertarne le cause.

L'incidente riporta l'attenzione sulla pericolosità del tratto della Via Emilia in cui si è verificato, una curva purtroppo già conosciuta per i gravi sinistri avvenuti negli anni passati.