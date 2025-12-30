San Silvestro, Piazza Cavalli discoteca per una notte

Piacenza si prepara a salutare il 2025 e ad accogliere il nuovo anno nel suo cuore pulsante. Domani, a partire dalle ore 21, sarà piazza Cavalli a trasformarsi, come da tradizione, nel grande palcoscenico del Capodanno piacentino, tra musica, luci e tante persone pronte a condividere l’attesa della mezzanotte (ingresso gratuito, informazioni al 347 5859415 – 392 8554886). L’animazione dell’evento organizzato dalla Fondazione Teatri sarà affidata a Radio 105, che accompagnerà il pubblico fin dalle prime ore della sera con musica e intrattenimento. Sul palco saliranno Dario Micolani e Gerry Pulci, voci e volti noti dell’emittente, chiamati a scandire il conto alla rovescia verso il nuovo anno e a scaldare l’atmosfera della piazza. Il momento clou arriverà alle 23.30, quando riflettori e attenzione si concentreranno sul live di Mr. Rain, protagonista del concerto di fine anno. Il cantautore e rapper, oggi considerato una delle anime più riconoscibili della nuova scena pop-urban italiana, è capace di parlare a un pubblico trasversale mantenendo una forte coerenza espressiva.

L’artista, classe 1991, è noto al grande pubblico soprattutto per il successo di “Supereroi”, presentato al Festival di Sanremo 2023 e diventato uno dei brani simbolo degli ultimi anni. Un’esibizione pensata per accompagnare il passaggio da un anno all’altro, tra emozione, energia e partecipazione collettiva. La festa in piazza proseguirà fino all’1.

Traffico rivoluzionato

In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2025 e allo scopo di tutelare la massima sicurezza ai partecipanti all’evento di fine anno nell’area di piazza Cavalli, dalle ore 19 di mercoledì 31 dicembre sino al termine della manifestazione, in piazza Cavalli, piazzetta Mercanti, piazzetta delle Grida, piazzetta Plebiscito, via Illica, via Cavour nel tratto da largo Matteotti a piazza Cavalli, via Mazzini nel tratto tra via Mentana e piazza Cavalli, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Lo fa sapere il Comune di Piacenza. Nella suddetta fascia oraria, nelle stesse vie e piazze (con l’unica eccezione di via Illica), nonché in via Cittadella nel tratto tra via Mazzini e largo Matteotti, largo Battisti (escluso l’attraversamento in direzione di via Sant’Antonino), via Sopramuro nel tratto tra piazza Cavalli e via Medoro Savini, via San Donnino nel tratto tra largo Battisti e via Medoro Savini, vicolo Perestrello e via XX Settembre nel tratto tra piazza Cavalli e via San Francesco, è istituito il divieto di circolazione.

Inoltre, sempre mercoledì 31 dicembre, dalle ore 15 sino al termine dell’evento, in piazzetta Sant’Ilario sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, mentre dalle ore 19 sino al termine della manifestazione, in via Sopramuro, nel tratto compreso tra via San Donnino e via Felice Frasi, è istituito il senso unico alternato ad uso esclusivo dei residenti e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate. Infine, sempre per consentire lo svolgimento del Capodanno 2025, a partire dalle ore 19 di mercoledì 31 dicembre e fino alle ore 7 di giovedì 1 gennaio, l’area stazionamento taxi di via Sopramuro sarà sospesa e temporaneamente dislocata in via IV Novembre nei pressi del “Cheope”, area idoneamente segnalata e attrezzata oltreché già utilizzata in analoghe occasioni.

Deroga sul rumore

Nell’ambito delle misure adottate per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni previste per la notte di San Silvestro, il dirigente del settore Pianificazione strategica, con propria ordinanza n. 3859 del 23 dicembre 2025, ha autorizzato la Fondazione Teatri di Piacenza a derogare ai limiti previsti dalla normativa sull’inquinamento acustico in occasione dell’evento “Capodanno a Piacenza 2025” in piazza Cavalli, in particolare dalle ore 21 di mercoledì 31 dicembre all’una di giovedì 1 gennaio 2026, includendo i necessari periodi di prove tecniche e sound check.