Scontro tra auto e furgone sulla Caorsana, traffico in tilt
Uno dei mezzi è finito fuori strada dopo l’impatto, l'altro ha occupato il centro della carreggiata. Lunghe code per oltre un'ora. Nessun ferito grave, sul posto 118, forze dell'ordine e vigili del fuoco.
Redazione Online
|2 ore fa
Le auto in coda e i mezzi di soccorso sul luogo dell'incidente lungo la strada Caorsana - © Libertà
Lunghe code in serata lungo la strada Caorsana, in prossimità dell’ingresso al campo nomadi, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone.
L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30. Dopo l’impatto il furgone è finito fuori strada, mentre la vettura è rimasta al centro della carreggiata, rallentando la circolazione e provocando disagi al traffico.
Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell'ordine e i soccorritori del 118: fortunatamente, secondo i primi accertamenti compiuti dai sanitari, nessuna delle persone coinvolte è risultata in gravi condizioni.
Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco.
Nel frattempo si sono creati pesanti rallentamenti per il traffico, che è proceduto a singhiozzo con lunghe code per oltre un'ora.