Scontro tra auto e furgone sulla Caorsana, traffico in tilt

Lunghe code in serata lungo la strada Caorsana, in prossimità dell’ingresso al campo nomadi, a causa di un incidente che ha coinvolto un’auto e un furgone.

L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30. Dopo l’impatto il furgone è finito fuori strada, mentre la vettura è rimasta al centro della carreggiata, rallentando la circolazione e provocando disagi al traffico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente le forze dell'ordine e i soccorritori del 118: fortunatamente, secondo i primi accertamenti compiuti dai sanitari, nessuna delle persone coinvolte è risultata in gravi condizioni.

Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco.

Nel frattempo si sono creati pesanti rallentamenti per il traffico, che è proceduto a singhiozzo con lunghe code per oltre un'ora.