Scontro tra moto sulla strada del Penice: seriamente feriti due giovani

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1° settembre, lungo la strada statale 461 del Penice, a pochi chilometri da Bobbio. Due moto si sono scontrate in località Ravanera Inferiore, lungo la strada che dal centro della Val Trebbia sale in direzione del passo del Penice.

L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30 e ha coinvolto tre persone. Ad avere la peggio sono stati due motociclisti, rispettivamente di 30 e 22 anni, che hanno riportato ferite giudicate piuttosto serie. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un ragazzo di 15 anni, trasportato su una delle due moto: per lui, fortunatamente, le conseguenze sarebbero più lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza e un’automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure ai tre feriti, concentrandosi in particolare sulle condizioni dei due motociclisti.

Ai carabinieri della Compagnia di Bobbio spetterà ora ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e accertare le cause dell’incidente.