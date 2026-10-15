Scontro tra un furgone e un'auto in strada Valnure: un ferito, mezzi danneggiati
Incidente poco prima delle 13 nei pressi del comando dei vigili del fuoco, in uscita dalla città. Pesanti danni alla parte anteriore di una Mini Countryman e alla fiancata di un furgone Volkswagen. Sul posto il 118 e i pompieri.
Redazione Online
|2 ore fa
Incidente stradale poco prima delle 13 di oggi, giovedì 15 ottobre, lungo strada Valnure, in uscita da Piacenza, nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco. Una persona è rimasta ferita in modo lieve nello scontro che ha coinvolto un'automobile e un furgone.
I mezzi coinvolti sono una Mini Countryman di colore scuro e un furgone Volkswagen Transporter bianco, entrambi danneggiati nell'impatto. Particolarmente evidenti i danni alla parte anteriore della Mini, con il cofano vistosamente deformato, la calandra distrutta e il paraurti parzialmente staccato, oltre a diversi frammenti di carrozzeria sparsi sull'asfalto.
Il furgone presenta invece un'ampia ammaccatura sulla fiancata destra, in corrispondenza della porta laterale scorrevole, con evidenti abrasioni e deformazioni della carrozzeria nella parte inferiore.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Piacenza, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area.
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